2019-07-16T14:35:01+03:00
Происшествия

В Туле цыганка попалась на краже кошелька с прилавка магазина

Нанесенный ущерб составил 7 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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В поселке Косая гора представительница цыганского этноса попалась на краже кошелька с деньгами и документами. По предварительным данным, она воспользовалась тем, что посетительница торговой точки оставила его без внимания на прилавке, а затем скрылась. Обнаружив пропажу, 50-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

Нанесенный ущерб составил 7 тысяч рублей. Полицейские установили причастность к преступлению 29-летней женщины. Она призналась в содеянном. В полиции выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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