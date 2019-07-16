Житель Тульской области попал под уголовное дело, забыв о нетрудоспособной матери

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-16T10:18:56+03:00

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Житель Киреевского района не выплачивал алименты матери, не заботился о ней, официально нигде не работал.

Такое поведение должника стало основанием для составления судебным приставом-исполнителем протокола о привлечении его к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 60 часов обязательных работ. Однако наказание до настоящего времени он не отбыл.

В результате в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 157 УК РФ.

Отметим, что с начала года орган дознания УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов возбудил 290 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU