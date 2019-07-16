В Тульской области четыре человека отравились грибами
В июне в Тульской области четыре человека отравились грибами. Они употребляли в пищу грибы внешне похожие на «толкачики». Их собирали пострадавшие в Ефремовском районе, а также в лесополосе в Рязанской области. Отметим, что толкачики отнесены к числу условно съедобных.
В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области напоминают: собирать и употреблять в пищу можно только те грибы, съедобные качества которых хорошо известны. Собирать грибы рекомендуется вдали от магистралей и железнодорожных путей. Не следует собирать грибы червивые и переросшие, а также откладывать обработку собранных грибов на следующий день. Собранные грибы до обработки хранят в холодильнике не более 12 часов.
Перед приготовлением грибы следует тщательно очистить от земли и промыть. Только безусловно съедобные грибы можно жарить без предварительного отваривания.
ИСТОЧНИК KP.RU