СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-16T11:57:29+03:00

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В июне в Тульской области четыре человека отравились грибами. Они употребляли в пищу грибы внешне похожие на «толкачики». Их собирали пострадавшие в Ефремовском районе, а также в лесополосе в Рязанской области. Отметим, что толкачики отнесены к числу условно съедобных.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области напоминают: собирать и употреблять в пищу можно только те грибы, съедобные качества которых хорошо известны. Собирать грибы рекомендуется вдали от магистралей и железнодорожных путей. Не следует собирать грибы червивые и переросшие, а также откладывать обработку собранных грибов на следующий день. Собранные грибы до обработки хранят в холодильнике не более 12 часов.

Перед приготовлением грибы следует тщательно очистить от земли и промыть. Только безусловно съедобные грибы можно жарить без предварительного отваривания.

ИСТОЧНИК KP.RU