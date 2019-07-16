В Тульской области за неделю клещи покусали 59 детей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-16T10:06:10+03:00

Всего с начала сезона с укусами обратились 2 779 человек

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В Тульской области за неделю клещи покусали 174 человека, в том числе 59 детей. Именно столько обратились в лечебно-профилактические организации региона.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области осуществляется мониторинг за обращаемостью населения в медицинские организации по факту присасывания клещей, за заболеваниями, передающимися при укусе клещами, а также проведением комплекса мероприятий – акарицидных (противоклещевых) обработок на территории Тульской области.

Всего с начала сезона с укусами клещами обратилось 2 779 человек (из них детей — 953). В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области отмечают, что показатель не превышает среднемноголетних значений.

Клещи присасывались на приусадебных участках, дворах и в лесополосах. Однако основная масса приходилась при массовых выездах на природу, когда люди пренебрегали средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU