2019-07-16T09:41:16+03:00
Происшествия

В Туле на улице Рязанской не поделили дорогу "Лада" и "ВАЗ"

В аварии получила травмы 17-летняя девушка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 июля в 21.25 на улице Рязанской в Туле произошло ДТП. 25-летний молодой человек на автомобиле «Lada Priora», перестраиваясь, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2109», за рулем которого находился 19-летний молодой человек.По предварительной информации, первый водитель не убедился в безопасности маневра.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ», 17-летняя девушка. Она получила телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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