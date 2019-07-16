В Туле на улице Рязанской не поделили дорогу "Лада" и "ВАЗ"
В аварии получила травмы 17-летняя девушка
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 июля в 21.25 на улице Рязанской в Туле произошло ДТП. 25-летний молодой человек на автомобиле «Lada Priora», перестраиваясь, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2109», за рулем которого находился 19-летний молодой человек.По предварительной информации, первый водитель не убедился в безопасности маневра.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ», 17-летняя девушка. Она получила телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили ее домой.
ИСТОЧНИК KP.RU