На тульских дорогах поймали 50 пьяных водителей
На них составлены административные материалы
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Сотрудники ГИБДД 12, 13 и 14 июля обнаружили на дорогах 50 водителей, находившихся пьяными за рулем.
Из них 21 привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», 20 человек отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Еще 9 водителей уже ранее привлекались к административной ответственности за пьяное вождение.
По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU