На тульских дорогах поймали 50 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-16T09:33:29+03:00

На них составлены административные материалы

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Сотрудники ГИБДД 12, 13 и 14 июля обнаружили на дорогах 50 водителей, находившихся пьяными за рулем.

Из них 21 привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», 20 человек отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Еще 9 водителей уже ранее привлекались к административной ответственности за пьяное вождение.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU