16 июля в Туле ожидаются перебои с водой на ул. Немцова и Дементьева

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-16T09:25:27+03:00

Ограничат подачу холодной воды с 10.00 до окончания работ

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16 июля в Туле ожидаются перебои с водой на ул. Немцова д.д. 15,17,19,17а,23,25 ,27 ,ул. Р.Зорге д.д. 25,23,21,19,19б,19а,15,15 к2,32,30,28,26,24,22,20 , ул. Дементьева д.д. 11,13,8,10,12,14,16, ул. Загородный проезд д.д. 1,3,7,7а,15.

Ограничат подачу холодной воды с 10.00 до окончания работ. Это связано с ремонтно-восстановительными работами по ул. Р.Зорге д.13. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU