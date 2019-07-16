2019-07-16T09:06:56+03:00
Общество

Погода в Туле 16 июля: облачно, дождливо и +24 градуса

Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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16 июля в Туле будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. При грозе его порывы будут достигать до 12-17 м/с. Столбик термометра поднимется до +24 ºС.

Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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