Жительница Тульской области вылила на голову мужу серную кислоту

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-15T17:53:24+03:00

Бутылкой с опасной жидкостью женщина запаслась на почве неприязни к супругу

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Жительница Суворова вылила на голову мужу серную кислоту. Бутылкой с опасной жидкостью 37-летняя женщина запаслась на почве неприязни к супругу. Она возникла после многочисленных ссор на бытовой почве. Учинила расправу местная жительница в помещении бокса автомобильной мойки, где работал ее муж.

Мужчина получил повреждения средней тяжести. А его супруга отправилась под суд. Она признана виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ей назначен 1 год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU