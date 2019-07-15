Жительница Тульской области вылила на голову мужу серную кислоту
Бутылкой с опасной жидкостью женщина запаслась на почве неприязни к супругу
Фото: Алексей ФОКИН
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Жительница Суворова вылила на голову мужу серную кислоту. Бутылкой с опасной жидкостью 37-летняя женщина запаслась на почве неприязни к супругу. Она возникла после многочисленных ссор на бытовой почве. Учинила расправу местная жительница в помещении бокса автомобильной мойки, где работал ее муж.
Мужчина получил повреждения средней тяжести. А его супруга отправилась под суд. Она признана виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ей назначен 1 год ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU