2019-07-15T17:32:04+03:00
Происшествия

Туляк умыкнул сумку с вещами из продуктовой тележки

В полиции выясняют детали происшествия
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туляк умыкнул сумку с вещами из продуктовой тележки. Мужчина воспользовался тем, что они оставлены без присмотра на парковке рядом с супермаркетом. Нанесенный ущерб составил около 35 тысяч рублей.

Полицейские в том числе с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личность похитителя. Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина. У него обнаружено и изъято похищенное. В полиции выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Тульской области вылила на голову мужу серную кислоту
В Тульской области зарплату почтальонам повысят с 1 ноября
В Тульской области легковушка на скорости вылетела в кювет
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
В Тульской области «ВАЗ» вылетел в кювет
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Тульской области не поделили дорогу "Лада" и "ВАЗ": пострадали трое
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
Туляков ждет один из самых «вкусных» и атмосферных фестивалей
ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошел в десятку лучших педагогических вузов России
На трассе в Тульской области в ДТП пострадал 11-летний мальчик
Тульский «Арсенал» может подписать хавбека «Ланса»
На трассе «Дон» в Тульской области произошло ДТП с перевертышем
Тульские активисты обнаружили недостатки в организации детского отдыха
Тулячки могут поучаствовать в кастинге "Мисс Волга" - 2019
Тулячка списала через мобильный банк с карты пьяной знакомой 10 тысяч рублей
В Туле ряд домов на ул. Макаренко остался без воды
В Тульской области смертность превысила рождаемость за полгода почти в 2,2 раза
Погода в Туле 15 июля: переменная облачность и + 22 градуса
В Туле водителя автобуса отправили на исправительные работы за кражу дизельного топлива
Туляк отработает 110 часов за фиктивную прописку мигрантов
Туляки могут узнать о вооружении воинов Куликовской битвы