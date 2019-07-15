СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-15T17:32:04+03:00

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Туляк умыкнул сумку с вещами из продуктовой тележки. Мужчина воспользовался тем, что они оставлены без присмотра на парковке рядом с супермаркетом. Нанесенный ущерб составил около 35 тысяч рублей.

Полицейские в том числе с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личность похитителя. Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина. У него обнаружено и изъято похищенное. В полиции выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU