В Тульской области зарплату почтальонам повысят с 1 ноября

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-15T17:19:26+03:00

Средний рост зарплаты для работников этой сферы составит 20%

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В Тульской области зарплату почтальонам, операторам, начальникам и заместителям начальников отделений почтовой связи повысят с 1 ноября. Об этом заявил генеральный директор компании на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Средний рост зарплаты для работников этой сферы составит 20%.

Также участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие и насущные вопросы, в том числе внедрение современных технологий и ремонт отделений.

Кроме того, глава региона отметил, что условия предоставления услуг улучшились в 34 отделениях почтовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU