В Тульской области зарплату почтальонам повысят с 1 ноября
Средний рост зарплаты для работников этой сферы составит 20%
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области зарплату почтальонам, операторам, начальникам и заместителям начальников отделений почтовой связи повысят с 1 ноября. Об этом заявил генеральный директор компании на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Средний рост зарплаты для работников этой сферы составит 20%.
Также участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие и насущные вопросы, в том числе внедрение современных технологий и ремонт отделений.
Кроме того, глава региона отметил, что условия предоставления услуг улучшились в 34 отделениях почтовой связи.
ИСТОЧНИК KP.RU