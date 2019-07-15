В Тульской области легковушка на скорости вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-15T16:38:12+03:00

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14 июля в 16.15 на 104 км дороги «Кашира - Серебряные пруды – Кимовск — Узловая» произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21103» не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.

По предварительной информации, он превысил скорость движения. Водителя госпитализировали. Пассажир «ВАЗа», 45-летний мужчина, отделался ушибами и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU