В Тульской области легковушка на скорости вылетела в кювет
Водитель госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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14 июля в 16.15 на 104 км дороги «Кашира - Серебряные пруды – Кимовск — Узловая» произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21103» не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.
По предварительной информации, он превысил скорость движения. Водителя госпитализировали. Пассажир «ВАЗа», 45-летний мужчина, отделался ушибами и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU