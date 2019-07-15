В Тульской области «ВАЗ» вылетел в кювет
В аварии пострадала 18-летняя девушка
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
13 июля в 03.30 в поселке Брусянский Узловского района произошло ДТП. 18-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21140» съехал в правый придорожный кювет, после чего машина опрокинулась.
По предварительной информации, парень не справился с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ». 18-летняя девушка получила различные телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили ее домой.
ИСТОЧНИК KP.RU