В Тульской области «ВАЗ» вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-15T16:26:58+03:00

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13 июля в 03.30 в поселке Брусянский Узловского района произошло ДТП. 18-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21140» съехал в правый придорожный кювет, после чего машина опрокинулась.

По предварительной информации, парень не справился с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ». 18-летняя девушка получила различные телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU