2019-07-15T15:08:05+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу "Лада" и "ВАЗ": пострадали трое

Среди них - трехлетняя девочка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 июля в 18.30 на 241 км дороги М-2 «Крым» Плавского района произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 210930», поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Lada Granta», за рулем которого находился 37-летний мужчина. По предварительной информации, машина двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе два несовершеннолетних пассажира автомобиля «ВАЗ». 17-летняя девушка и трехлетняя девочка получили различные телесные повреждения.

После оказания помощи медики отпустили их домой. В момент происшествия 3-летняя девочка находилась на заднем сиденье автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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