На трассе в Тульской области в ДТП пострадал 11-летний мальчик

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-15T14:09:54+03:00

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12 июля в 04.40 на 250 км дороги М-4 «Дон» Богородицкого района произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобиле «Renault Trafic» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21144», под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали два человека, в том числе 11-летний мальчик. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU