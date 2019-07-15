На трассе в Тульской области в ДТП пострадал 11-летний мальчик
Водитель «Renault Trafic» выехал на встречную полосу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 июля в 04.40 на 250 км дороги М-4 «Дон» Богородицкого района произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобиле «Renault Trafic» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21144», под управлением 47-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали два человека, в том числе 11-летний мальчик. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU