Тульский «Арсенал» может подписать хавбека «Ланса»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-15T12:42:53+03:00

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«Арсенал» может подписать хавбека «Ланса» Эль-Хаджи Ба. О возможном переходе французского игрока в тульский клуб сообщает Russian Football News в «Твиттере».

Эль-Хаджи Ба сыграл 31 матч за свой клуб. Однако отметился только одним забитым мячом. 26-летний хавбек до приезда в «Ланс» выступал за «Сошо», «Бастию», «Чарльтон» и «Сандерленд».

Напомним, ранее ПФК «Арсенал» пополнили полузащитники сборной Замбии Ламек Банда и Кингс Кангва.

ИСТОЧНИК KP.RU