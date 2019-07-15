Тульский «Арсенал» может подписать хавбека «Ланса»
Таким образом он сможет усилить линию полузащиты
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«Арсенал» может подписать хавбека «Ланса» Эль-Хаджи Ба. О возможном переходе французского игрока в тульский клуб сообщает Russian Football News в «Твиттере».
Эль-Хаджи Ба сыграл 31 матч за свой клуб. Однако отметился только одним забитым мячом. 26-летний хавбек до приезда в «Ланс» выступал за «Сошо», «Бастию», «Чарльтон» и «Сандерленд».
Напомним, ранее ПФК «Арсенал» пополнили полузащитники сборной Замбии Ламек Банда и Кингс Кангва.
ИСТОЧНИК KP.RU