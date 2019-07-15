Тульские активисты обнаружили недостатки в организации детского отдыха
Тульские активисты ОНФ обнаружили недостатки в организации детского отдыха. Эксперты проверили 4 загородных оздоровительных лагеря. Только в одном их них - лагере «Шахтер» - по мнению общественников, условия соответствуют нормам.
Руководству «Алексин Бора» активисты рекомендовали обновить материально-техническую базу: оборудование на кухне, как и мебель в комнатах устарели. Также для противопожарной безопасности установить гидрант и оборудовать лагерь дополнительными видеокамерами по периметру, увеличить высоту забора в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности.
В лагере «Детская Республика Поленово» общественники нашли, что в штате числятся медицинские сотрудники, не завершившие обучение по специальности.
В лагере «Космос» есть замечания по организации работы столовой. В меню присутствуют напитки, хотя по нормативам разрешены только компоты. Меню не прошло согласование с Роспотребнадзором, нет технологической карты, следовательно, медики не имеют возможности сделать расчет белков, жиров и углеводов блюд. Также в «Космосе», по мнению общественников, необходимо улучшить условия проживания детей.
ИСТОЧНИК KP.RU