Тульские активисты обнаружили недостатки в организации детского отдыха

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-15T10:43:44+03:00

Только один из 4 лагерей соответствовал нормам

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Тульские активисты ОНФ обнаружили недостатки в организации детского отдыха. Эксперты проверили 4 загородных оздоровительных лагеря. Только в одном их них - лагере «Шахтер» - по мнению общественников, условия соответствуют нормам.

Руководству «Алексин Бора» активисты рекомендовали обновить материально-техническую базу: оборудование на кухне, как и мебель в комнатах устарели. Также для противопожарной безопасности установить гидрант и оборудовать лагерь дополнительными видеокамерами по периметру, увеличить высоту забора в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности.

В лагере «Детская Республика Поленово» общественники нашли, что в штате числятся медицинские сотрудники, не завершившие обучение по специальности.

В лагере «Космос» есть замечания по организации работы столовой. В меню присутствуют напитки, хотя по нормативам разрешены только компоты. Меню не прошло согласование с Роспотребнадзором, нет технологической карты, следовательно, медики не имеют возможности сделать расчет белков, жиров и углеводов блюд. Также в «Космосе», по мнению общественников, необходимо улучшить условия проживания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU