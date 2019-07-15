Тулячки могут поучаствовать в кастинге "Мисс Волга" - 2019

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-15T10:29:01+03:00

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Модельное агентство GOLD MODELS приглашает девушек Тулы и Тульской области на кастинг для участия в Ежегодном Всероссийском конкурсе красоты "Мисс Волга" - 2019. Завоевать корону победительницы, стать частью масштабного красивого шоу страны с участием мировых звезд, может любая незамужняя девушка от 16 до 23 лет обладающая естественной красотой без пластических операций, не имеющая детей, ростом от 170 до 178 см, без видимых татуировок и шрамов.

Обладательница короны и почетного титула "Мисс Волга" - 2019 получит 1 млн рублей и возможность представлять Россию на самых престижных мировых конкурсах.

1-я вице "Мисс Волга 2018" - 500 000 рублей. 2-я вице "Мисс Волга 2018" - 250 000 рублей.

Не упусти возможность получить незабываемые эмоции, мастер-классы, дефиле, подарки известных партнеров. Участие в конкурсе бесплатное.

Чтобы стать участницей кастинга, необходимо заполнить анкету на сайте goldtula.ru приложить фото портрет и полный рост. Все подробности по тел.: 38-41-33, 89038404133

ИСТОЧНИК KP.RU