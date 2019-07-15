2019-07-15T10:04:15+03:00
Происшествия

Тулячка списала через мобильный банк с карты пьяной знакомой 10 тысяч рублей

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
Мария ВЛАСОВА
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Тулячка лишилась 10 тысяч рублей. 26-летняя девушка, обнаружив пропажу денег, обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершила ее 33-летняя знакомая. Женщина улучила момент во время пьяного застолья. Воспользовавшись телефоном потерпевшей, она получила доступ к приложению «мобильный банк» и перевела с банковской карты деньги.

Женщина была задержана и доставлена в дежурную часть полиции. От неё получены признательные показания. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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