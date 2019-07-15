В Туле ряд домов на ул. Макаренко остался без воды

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-15T09:31:24+03:00

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15 июля в Туле ряд домов остался без воды. С 9.30 до окончания работ ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Макаренко д.д.13 к2, 13 к4.

Это связано с аварийно-восстановительными работами по адресу: ул. Макаренко 13 к4. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU