В Туле ряд домов на ул. Макаренко остался без воды
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды
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15 июля в Туле ряд домов остался без воды. С 9.30 до окончания работ ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Макаренко д.д.13 к2, 13 к4.
Это связано с аварийно-восстановительными работами по адресу: ул. Макаренко 13 к4. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает АО «Тулагорводоканал».
ИСТОЧНИК KP.RU