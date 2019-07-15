В Тульской области смертность превысила рождаемость за полгода почти в 2,2 раза
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В Тульской области смертность превысила рождаемость за полгода почти в 2,2 раза. Такой вывод можно сделать исходя из статистики, опубликованной региональным комитетом по делам ЗАГС.
С января по июля родилось 5 604 ребенка. За указанный период число умерших людей в нашем регионе составило 11 871.
Также в регионе с января по июнь 3 446 человек официально зарегистрировали брак. Развелись - 3 044 человек. 295 человек сменили имя.
ИСТОЧНИК KP.RU