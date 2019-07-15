2019-07-15T09:11:01+03:00
Общество

Погода в Туле 15 июля: переменная облачность и + 22 градуса

Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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15 июля в Туле ожидается переменная облачность. Днём местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер переменный 4-9 м/с. При грозе его порывы будут достигать 12-17 м/с.

Столбик термометра поднимется днем до +22 градуса. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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