Погода в Туле 15 июля: переменная облачность и + 22 градуса
Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
Фото: Алексей ФОКИН
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15 июля в Туле ожидается переменная облачность. Днём местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер переменный 4-9 м/с. При грозе его порывы будут достигать 12-17 м/с.
Столбик термометра поднимется днем до +22 градуса. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU