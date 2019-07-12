СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-12T17:47:59+03:00

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В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой. Она появилась на доме, где проживала спортсменка с 1980 по 2010 год, по адресу: Тула, ул. Лейтейзена, 3.

Любовь Кочетова – первая чемпионка мира по велоспорту в индивидуальной гонке преследования, восьмикратная рекордсменка мира, заслуженный работник физической культуры РСФСР.

В 1949 году Любовь Кочетова (тогда Касинцева) стала мастером спорта, членом сборной СССР по велоспорту. 16 лет подряд она завоевывала звание чемпионки Советского Союза по велоспорту на треке в групповых гонках, индивидуальных гонках преследования на 2 км, на шоссе, 25 раз становилась чемпионкой РСФСР по велоспорту на треке.

В 1955 году установила шесть рекордов: три мировых и три всесоюзных.

ИСТОЧНИК KP.RU