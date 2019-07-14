Туляки могут узнать о вооружении воинов Куликовской битвы

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-12T17:24:01+03:00

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14 июля в 15:00 в музее «Тульские древности» состоится интерактивная программа «Вооружение воинов Куликовской битвы».

В мастерской оружейника гости смогут узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Организаторы обещают: в конце занятия участники встречи сделают древнерусский щит с символом музея – грифоном.

Возрастные рекомендации – 6+. Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 47. Контактный телефон: +7 4872 36 16 63.

ИСТОЧНИК KP.RU