Туляки могут узнать о вооружении воинов Куликовской битвы
В мастерской оружейника гостям расскажут, как изготовить кольчугу
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14 июля в 15:00 в музее «Тульские древности» состоится интерактивная программа «Вооружение воинов Куликовской битвы».
В мастерской оружейника гости смогут узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Организаторы обещают: в конце занятия участники встречи сделают древнерусский щит с символом музея – грифоном.
Возрастные рекомендации – 6+. Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 47. Контактный телефон: +7 4872 36 16 63.
ИСТОЧНИК KP.RU