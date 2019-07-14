Туляк отработает 110 часов за фиктивную прописку мигрантов

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-12T17:13:45+03:00

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33-летний туляк внес 22 подписи в бланки уведомлений о прибытии граждан Узбекистана. Так он подтвердил факт их постоянного проживания по месту своего жительства по ул. Московской.

Однако на самом деле не собирался предоставлять иностранцам жилье для временного проживания по указанному адресу. Суд назначил мужчине 110 часов часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU