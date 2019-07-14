2019-07-12T17:13:45+03:00
Общество

Туляк отработает 110 часов за фиктивную прописку мигрантов

Мужчина не собирался предоставлять иностранцам жилье для временного проживания
Мария ВЛАСОВА
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33-летний туляк внес 22 подписи в бланки уведомлений о прибытии граждан Узбекистана. Так он подтвердил факт их постоянного проживания по месту своего жительства по ул. Московской.

Однако на самом деле не собирался предоставлять иностранцам жилье для временного проживания по указанному адресу. Суд назначил мужчине 110 часов часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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