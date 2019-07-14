2019-07-12T16:55:52+03:00
Общество

Туляки смогут поработать в кузнице с горячим металлом

А также узнают интересные подробности старинного ремесла
Мария ВЛАСОВА
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14 июля в 16:00 в музее «Тульские древности» состоится интерактивная программа «Не кует железа молот, кует кузнец».

Программа позволит посетителям почувствовать себя настоящими мастерами, поработать в кузнице с горячим металлом, попробовать отковать небольшой сувенир на память. На занятии расскажут, что такое крица, покажут железную руду, а также поведают многие другие интересные подробности старинного ремесла.

Возрастные рекомендации – 12+. Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 47. Контактный телефон: +7 4872 36 16 63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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