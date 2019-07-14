Горожан приглашают на «Тульское чаепитие»
Посетители узнают секрет самовара и тульского пряника
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14 июля в 12:00 в музее «Тульские древности» состоится интерактивная программа «Тульское чаепитие». Посетителям музея предложат сыграть роли торговцев на ярмарке. Им поведают, как и когда появилась традиция чаепития в России
Попутно они узнают секрет самовара и тульского пряника, научатся заключать выгодные сделки и душевно пообщаются за чашкой ароматного чая. Фирменная кружка музея – в подарок каждому.
Возрастные рекомендации – 6+.
ИСТОЧНИК KP.RU