2019-07-12T16:42:15+03:00
Общество

В Туле соберут пчеловодов, пострадавших от массовой гибели пчел

Встреча состоится 13 июля в 11.00
Поделиться:
Изменить размер текста:

В «Бизнес-инкубаторе» (ул. Кирова, д. 135, к. 1, 1-й этаж) соберут пчеловодов, пострадавших от массовой гибели пчел. Встреча состоится 13 июля в 11.00.

Пчеловодам, которые понесли убытки от применения пестицидов на сельхозугодиях, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие гибель пчелиных семей.

Напомним, ранее пчеловоды сообщили о массовой гибели пчел. Возможной причиной называют злоупотребление пестицидами аграриями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24