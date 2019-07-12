В Туле соберут пчеловодов, пострадавших от массовой гибели пчел
Встреча состоится 13 июля в 11.00
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В «Бизнес-инкубаторе» (ул. Кирова, д. 135, к. 1, 1-й этаж) соберут пчеловодов, пострадавших от массовой гибели пчел. Встреча состоится 13 июля в 11.00.
Пчеловодам, которые понесли убытки от применения пестицидов на сельхозугодиях, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие гибель пчелиных семей.
Напомним, ранее пчеловоды сообщили о массовой гибели пчел. Возможной причиной называют злоупотребление пестицидами аграриями.
ИСТОЧНИК KP.RU