2019-07-12T16:34:44+03:00
Общество

В Тульской области обезвредили минометную мину

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет
Мария ВЛАСОВА
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12 июля в Воловском районе обезвредили минометную мину калибром 50 мм. Ликвидированный боеприпас относился к временам Великой Отечественной войны.

Работы провели сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, собщает ГУ МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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