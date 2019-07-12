В Тульской области обезвредили минометную мину
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет
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12 июля в Воловском районе обезвредили минометную мину калибром 50 мм. Ликвидированный боеприпас относился к временам Великой Отечественной войны.
Работы провели сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, собщает ГУ МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU