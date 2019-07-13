2019-07-12T16:28:27+03:00
Происшествия

В Тульской области прокуратура нашла более 100 нарушений на детских площадках

12 человек привлечены к ответственности за допущенные нарушения
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области прокуратура нашла более 100 нарушений при эксплуатации и содержании аттракционов, детских игровых площадок, находящихся как в торговых центрах, гипермаркетах, парках, так и во дворах.

По результатам проверки прокуроры районов направили 6 исков в суд, внесли 39 представлений об устранении нарушений закона. 12 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

Учреждения Пролетарского, Центрального районов Тулы, Арсеньевского, Киреевского, Веневского, Узловского районов, Суворова и г. Щекино не размещали информационные сведения о детских аттракционах, об ограничениях и о правилах их использования, контактных данных.

Не отвечали требованиям безопасности аттракционы в парках и скверах Центрального района Тулы, Белевского, Узловского районов, Суворова.

В детском центре Зареченского района дети допускались до аттракционов с нарушениями возрастного ценза. Это повлекло получение серьезной травмы трехлетним ребенком.

УК Привокзального, Зареченского районов г. Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Узловского районов, г. Алексина, г. Новомосковска и г. Донского осуществляли ненадлежащее содержание внутридворовых площадок для детей.

Органы местного самоуправления Веневского, Воловского, Дубенского, Тепло-Огаревского, Куркинского, Плавского, Одоевского, Чернского, Ясногорского и других районов не проводили регулярный осмотр детских площадок в местах отдыха несовершеннолетних.

Неисправное игровое оборудование демонтировали в г. Щекино, Белевском и Узловском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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