В Тульской области сняли с продажи 130 кг просрочки
Возбуждены 2 дела об административном правонарушении
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В Кимовске сняли с продажи продукты с истекшим сроком годности, а также без установленной информации об изготовителе. Таковы итоги внеплановой выездной проверки в оптовки на ул. Октябрьская сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
По результатам проверки возбуждены 2 дела об административном правонарушении. В ходе проверки забракованы и сняты с реализации 9 партий пищевой продукции объемом 130,9 кг. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU