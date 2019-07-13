В Тульской области сняли с продажи 130 кг просрочки

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-12T16:16:00+03:00

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В Кимовске сняли с продажи продукты с истекшим сроком годности, а также без установленной информации об изготовителе. Таковы итоги внеплановой выездной проверки в оптовки на ул. Октябрьская сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По результатам проверки возбуждены 2 дела об административном правонарушении. В ходе проверки забракованы и сняты с реализации 9 партий пищевой продукции объемом 130,9 кг. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU