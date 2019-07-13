2019-07-12T16:16:00+03:00
Общество

В Тульской области сняли с продажи 130 кг просрочки

Возбуждены 2 дела об административном правонарушении
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кимовске сняли с продажи продукты с истекшим сроком годности, а также без установленной информации об изготовителе. Таковы итоги внеплановой выездной проверки в оптовки на ул. Октябрьская сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По результатам проверки возбуждены 2 дела об административном правонарушении. В ходе проверки забракованы и сняты с реализации 9 партий пищевой продукции объемом 130,9 кг. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области прокуратура нашла более 100 нарушений на детских площадках
В Тульской области пройдет фестиваль «Бежин луг»
В Туле пройдет опен-эйр-турнир по буги-вуги
Погода в Туле 13 июля: переменная облачность и +19 градусов
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице
В Туле соберут пчеловодов, пострадавших от массовой гибели пчел
В Тульской области обезвредили минометную мину
В Туле адвокат и ее племенник пытались отсудить у клиентки более 1 млн рублей
Тульская область вошла пятерку главных экспортеров ЦФО
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»
100 юных туляков отправили на отдых в Крым
В Туле полицейские поймали хулигана, повредившего скульптуру собачки
Работники салона сотовой связи сняли деньги с забытой банковской карты тулячки
В Тульской области территорию мужского монастыря полностью благоустроят до 20 июля
"ВАЗ" и мотоцикл не поделили дорогу в Тульской области
В Тульской области Минобороны построит мост через реку