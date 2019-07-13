2019-07-12T16:06:17+03:00
Общество

В Тульской области пройдет фестиваль «Бежин луг»

В течение дня будут работать торговые ряды, выставки мастеров, игровые и спортивные площадки
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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20 июля в Чернском районе пройдет фестиваль «Бежин луг». Он пройдет в регионе уже 38 раз. На фестивале выступят коллективы самодеятельности из Тулы, Новомосковска, Арсеньевского, Плавского, Чернского районов. Будут прочитаны отрывки из романов и повестей, стихи, сыграны спектакли-инсценировки рассказов И.С. Тургенева «Свидание» и «Фауст».

Вечером на Бежином лугу пройдет литературно-песенное представление «Звонкоголосое раздолье». В трехчасовом праздничном концерте примут участие вокально-хоровые, инструментальные, хореографические коллективы из 14 районов. На сцену выйдут более 250 артистов.

В течение дня будут работать торговые ряды, выставки мастеров, игровые и спортивные площадки.

Завершится праздник красочным фейерверком. Программа:

12:00-19:00 – литературно-театральный фестиваль. 16:00 – торжественное открытие праздника у памятника И.С. Тургеневу в с. Тургенево Чернского района. 19:00-22:30 – «Звонкоголосое раздолье» на Бежином лугу. 23:00 – ночное представление с участием актеров Театра юного зрителя и творческих коллективов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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