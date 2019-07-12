В Туле адвокат и ее племенник пытались отсудить у клиентки более 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-12T15:57:39+03:00

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Руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков возбудил уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере» в отношении адвоката Тульской городской коллегии адвокатов № 14.

По версии следствия, в апреле 2018 года потерпевшая обратилась к адвокату за юридической помощью в оформлении наследства. Она оформила доверенность на подозреваемую и племянника последней, после чего передала 200 000 рублей в качестве оплаты за услуги.

Через месяц женщина заключила с племянником подозреваемой договор об оказании юридической помощи. Согласно документу она должна была оплатить мужчине аванс в сумме 200 000 рублей и при получении положительного решения суда выплатить премию по договоренности.

Вскоре мужчина убедил потерпевшую написать расписку об обязанности заплатить еще 200 000 рублей за благоприятный исход дела. Потерпевшая передала им указанную сумму.

Затем мужчина обманом получил от потерпевшей ее экземпляр договора. В документе он указал, что кроме аванса ему надо заплатить 10% от наследства в качестве вознаграждения. Потерпевшая подписала данный договор, не зная о внесенных в него изменениях.

В 2019 году подозреваемая и мужчина направили в суд иск о взыскании с потерпевшей более 1 млн рублей по ранее заключенному договору с приложением подложного договора. Однако в дело вмешались сотрудники УФСБ России по Тульской области.

В следственном отделе по Центральному району г. Тулы в отношении мужчины также возбуждено уголовно дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Следователь уже провел допросы, обыски и очные ставки. Планируется предъявление обвинения, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU