2019-07-12T15:27:45+03:00
Общество

В Туле пройдет опен-эйр-турнир по буги-вуги

В нем примут участие более 150 танцоров
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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13 июля в Туле пройдет опен-эйр-турнир по буги-вуги. Начало в 13.00. В необычном соревновании пары для каждого нового танца будут совпадать случайным образом, и на танцполе будет царить импровизация.

В турнире запланировано участие более 150 танцоров из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Орла, Сочи.

На турнире прозвучат знаменитые хиты рок-н-ролла и буги-вуги в живом исполнении. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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