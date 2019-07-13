В Туле пройдет опен-эйр-турнир по буги-вуги
В нем примут участие более 150 танцоров
Фото: Алексей ФОКИН
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13 июля в Туле пройдет опен-эйр-турнир по буги-вуги. Начало в 13.00. В необычном соревновании пары для каждого нового танца будут совпадать случайным образом, и на танцполе будет царить импровизация.
В турнире запланировано участие более 150 танцоров из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Орла, Сочи.
На турнире прозвучат знаменитые хиты рок-н-ролла и буги-вуги в живом исполнении. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU