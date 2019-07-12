СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-12T14:31:35+03:00

Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе

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Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.

Перед матчем с «Динамо» в фан-зоне у мяча-фонтана вас ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол. Для победителей приготовлены подарки – красно-желтая атрибутика «Арсенала».

Год назад «Арсенал» в первом туре в Туле тоже играл с «Динамо» – 0:0. В заключительном туре РПЛ-2018/19 команды вновь сошлись на поле. Матч завершился со счетом – 3:3.

ИСТОЧНИК KP.RU