100 юных туляков отправили на отдых в Крым
Юные туляки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в Республику Крым.
В Евпатории ребята будут жить в санатории «Дружба». Там они проведут 3 недели, и вернутся 1 августа. Вторая группа отправится на Черноморское побережье в начале августа. Всего этим летом отдохнут в Крыму 200 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В регионе детей принимают 15 загородных и 6 санаторных оздоровительных лагерей, 417 лагерей с дневным пребыванием и 36 лагерей труда и отдыха.
Кроме того, 3 тысячи юных туляков пройдут курсы оздоровления в 11 здравницах на побережье Краснодарского края (Анапский, Туапсинский и Геленджикский районы), в Ставропольском крае, Республике Крым и Республике Беларусь.
По итогам лета планируется охватить всеми формами организованного отдыха и оздоровления порядка 92 тысяч детей.
ИСТОЧНИК KP.RU