2019-07-12T14:22:31+03:00
Общество

100 юных туляков отправили на отдых в Крым

В Евпатории ребята проведут 3 недели
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Юные туляки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в Республику Крым.

В Евпатории ребята будут жить в санатории «Дружба». Там они проведут 3 недели, и вернутся 1 августа. Вторая группа отправится на Черноморское побережье в начале августа. Всего этим летом отдохнут в Крыму 200 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В регионе детей принимают 15 загородных и 6 санаторных оздоровительных лагерей, 417 лагерей с дневным пребыванием и 36 лагерей труда и отдыха.

Кроме того, 3 тысячи юных туляков пройдут курсы оздоровления в 11 здравницах на побережье Краснодарского края (Анапский, Туапсинский и Геленджикский районы), в Ставропольском крае, Республике Крым и Республике Беларусь.

По итогам лета планируется охватить всеми формами организованного отдыха и оздоровления порядка 92 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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