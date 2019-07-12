СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-12T12:57:11+03:00

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В Туле полицейские поймали хулигана, повредившего скульптуру собачки в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена. Его наживой стала бронзовая газета, находившаяся в лапах у собаки.

Преступником оказался 17-летний житель поселка Косая Гора. Бронзовая газета найдена, она цела и без повреждений.

На данный момент в полиции выясняют обстоятельства происшествия и мотивы, подтолкнувшие юного интеллектуала на кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU