В Туле полицейские поймали хулигана, повредившего скульптуру собачки
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Туле полицейские поймали хулигана, повредившего скульптуру собачки в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена. Его наживой стала бронзовая газета, находившаяся в лапах у собаки.
Преступником оказался 17-летний житель поселка Косая Гора. Бронзовая газета найдена, она цела и без повреждений.
На данный момент в полиции выясняют обстоятельства происшествия и мотивы, подтолкнувшие юного интеллектуала на кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU