Работники салона сотовой связи сняли деньги с забытой банковской карты тулячки

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-12T11:41:47+03:00

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Работники салона сотовой связи сняли деньги с банковской карты посетительницы. 44-летняя тулячка обратилась в полицию после того как недосчиталась 10 тысяч рублей на счету. Женщина сообщила, что она забыла банковскую карту в салоне сотовой связи по улице Первомайской.

Полицейские выяснили, что списали деньги со счета два продавца. 25-летний и 26-летний мужчин доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. От них получены признательные показания.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей, сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU