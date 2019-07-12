2019-07-12T11:33:07+03:00
Общество

В Тульской области территорию мужского монастыря полностью благоустроят до 20 июля

Рядом со святым источником появился поклонный крест, на территории смонтированы две ротонды, установлен новый водоразборный павильон
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульской области территорию Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря полностью благоустроят до 20 июля.

Сейчас выполнен большой объем ландшафтных работ, уложена тротуарная плитка. Проведен полный комплекс гидротехнических работ. Кроме того, завершены электромонтажные работы, установлены новые опоры освещения.

Рядом со святым источником появился поклонный крест, на территории смонтированы две ротонды, установлен новый водоразборный павильон. Проведена большая реконструкция купели.

Глава региона также передал монастырю две иконы: икону Преподобного Макария Жабынского и триптих в честь Казанской иконы Божьей Матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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