2019-07-12T11:12:35+03:00
Происшествия

"ВАЗ" и мотоцикл не поделили дорогу в Тульской области

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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11 июля в 22.05 на пересечении улиц Заводская и Южная в Ясногорске произошло ДТП. 52-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ 21074» столкнулась с мотоциклом «Kawasaki KLE650D», за рулем которого находился 23-летний молодой человек. Он двигался по равнозначной дороге во встречном направлении.

По предварительной информации, женщина при повороте налево не предоставила ему преимущество в движении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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