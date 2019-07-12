В Тульской области Минобороны построит мост через реку
Мост соединит две части деревни – Нижнюю и Верхнюю Слободу
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В Кимовском районе построят мост через реку. По поручению губернатора Тульской области вопрос проработан с Министерством обороны РФ. Об этом говорили на встрече Алексея Дюмина с сельскими старостами.
Мост соединит две части деревни – Нижнюю и Верхнюю Слободу. Потребность населения деревни, стоящей по разным берегам реки Мокрая Табола, в нем зрела долгие годы. Более 25 лет они обращались в различные инстанции. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU