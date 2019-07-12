СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-12T10:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области будут контролировать вес большегрузов. В регионе установят 10 комплексов весогабаритного контроля. Мера позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения.

Система не требует остановки машин для измерений, поэтому не повлияет на снижение скорости транспортного потока. Также не потребуется участие сотрудников ГИБДД, представителей дорожных служб.

В составе пунктов контроля также есть камеры фотовидеофиксации госномеров машин, нарушений скоростного режима, случаев выезда на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU