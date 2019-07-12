СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-12T09:53:59+03:00

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Тульские пенсионеры могут заправлять автомобили со скидкой. Такая возможность есть у держателей единой дисконтной карты "Забота". В настоящее время в их числе более 160 тысяч человек.

Сейчас скидки в рамках социального проекта предоставляют 277 предприятий. Это около 700 объектов торговли: аптеки, рынки, организации бытового обслуживания населения, центры с медицинскими услугами, пункты общественного питания и автозаправочные станции.

В числе участников программы – гипермаркеты и сетевые продуктовые магазины. Размер скидок – от 2 до 15%. С начала года к проекту присоединились 88 предпринимателей.

«Заботу» могут получить пенсионеры, инвалиды, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, ветераны боевых действий, труда, опекунские семьи, туляки предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU