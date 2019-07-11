2019-07-11T17:39:06+03:00
Общество

В городе пройдет забег «Ночная Тула»

На время забега будут введены ограничения для транспорта
Мария ВЛАСОВА
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20 июля состоится забег «Ночная Тула». Вечером бегуны традиционно стартуют из Тульского кремля. Финиш состоится также в историческом центре города.

На время забега будут введены для транспорта ограничения:

1. Запрещена 20 июля с 00:00 до 23:30 остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Никитская на участке от набережной реки Упа до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Менделеевская на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади.

2. Ограничено 20 июля с 21:00 до 23:30 движение всех видов транспорта по ул. Никитская на участке от набережной реки Упа до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Менделеевская на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади.

Меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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