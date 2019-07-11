Во время матча «Арсенал» - «Динамо» обеспечат общественный порядок сотрудники Росгвардии и наряды полиции
Перед началом игры стадион обследуют на наличие запрещенных предметов
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Во время матча «Арсенал» - «Динамо» обеспечат общественный порядок сотрудники Росгвардии и наряды полиции. Игра состоится 12 июля в 20.00.
Перед началом игры специалисты инженерно-технических групп Росгвардии с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие запрещенных предметов.
Напомним, на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.
ИСТОЧНИК KP.RU