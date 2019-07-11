СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-11T16:23:04+03:00

В этом году масштабный праздник пройдет в два этапа

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Туляков приглашают на «День змей» в экзотариум. В этом году он пройдет в два этапа: 13 июля «Сквамата» (лат.чешуйчатые, крупнейший отряд рептилий) и 20 июля «Серпентес» (лат. Змеи).

После торжественного открытия «Скваматы» и первой тематической экскурсии посетителей зоопарка ждет интерактивная авторская игра-бродилка «Родственники», в ходе которой каждый гость найдет на экспозиции животных, являющихся близкими видами для змей.

Также всех присутствующих ждет познавательный видеосеанс, змеиное дефиле, логические "Змеиные игры", а ещё каждый любитель рептилий примет участие в тематическом мастер-классе и создаст неповторимый дизайнерский сувенир!

День первый, «Сквамата»

Экспозиция «Под пологом тропического леса» (ЦПКиО им.П.П.Белоусова)

С 11.00 до 17.00:

1 этаж, лекторий: интерактивные и настольные «змеиные игры», видеосалон

2 этаж: творческая мастерская «Змеиный сувенир», Экспозиция: игра – бродилка

13.00 Змеиное дефиле

16.00 Выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф» в пластическом жанре.

Второй этап, «Серпентес» начнется после «Скваматы» и пройдет в старом здании «Экзотариума». Всю неделю посетители будут голосовать за самого красивого змеёныша.

20 июля по итогам народного голосования будут выбраны финалисты и самая изящная змейка - обладательница почётного титула «Принцесса Экзотариума - 2019».

Кроме того, в этот день посетители познакомятся поближе с некоторыми рептилиями, научатся создавать их воздушных собратьев- воздушных змеев, поучаствуют в викторине, узнают, чем питаются рептилии, особенности их домашнего содержания, а самые активные и внимательные получат «Сертификат герпетолога» и фотографию со звездой Экзотариума, питоном Николаем.

День второй, «Серпентес»

Старая экспозиция (Октябрьская. 26)

С 12.00 до 16.00:

2 зал: «Змеиная лаборатория»,

4 зал: «Творческая мастерская «Воздушный змей», общение с рептилиями, викторина.

Экспозиция: Игра-бродилка.

16.30 2 зал. Объявление итогов голосования за самую обаятельную юную змею.

ИСТОЧНИК KP.RU