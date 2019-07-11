Туляков приглашают на «День змей» в экзотариум
Туляков приглашают на «День змей» в экзотариум. В этом году он пройдет в два этапа: 13 июля «Сквамата» (лат.чешуйчатые, крупнейший отряд рептилий) и 20 июля «Серпентес» (лат. Змеи).
После торжественного открытия «Скваматы» и первой тематической экскурсии посетителей зоопарка ждет интерактивная авторская игра-бродилка «Родственники», в ходе которой каждый гость найдет на экспозиции животных, являющихся близкими видами для змей.
Также всех присутствующих ждет познавательный видеосеанс, змеиное дефиле, логические "Змеиные игры", а ещё каждый любитель рептилий примет участие в тематическом мастер-классе и создаст неповторимый дизайнерский сувенир!
День первый, «Сквамата»
Экспозиция «Под пологом тропического леса» (ЦПКиО им.П.П.Белоусова)
С 11.00 до 17.00:
1 этаж, лекторий: интерактивные и настольные «змеиные игры», видеосалон
2 этаж: творческая мастерская «Змеиный сувенир», Экспозиция: игра – бродилка
13.00 Змеиное дефиле
16.00 Выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф» в пластическом жанре.
Второй этап, «Серпентес» начнется после «Скваматы» и пройдет в старом здании «Экзотариума». Всю неделю посетители будут голосовать за самого красивого змеёныша.
20 июля по итогам народного голосования будут выбраны финалисты и самая изящная змейка - обладательница почётного титула «Принцесса Экзотариума - 2019».
Кроме того, в этот день посетители познакомятся поближе с некоторыми рептилиями, научатся создавать их воздушных собратьев- воздушных змеев, поучаствуют в викторине, узнают, чем питаются рептилии, особенности их домашнего содержания, а самые активные и внимательные получат «Сертификат герпетолога» и фотографию со звездой Экзотариума, питоном Николаем.
День второй, «Серпентес»
Старая экспозиция (Октябрьская. 26)
С 12.00 до 16.00:
2 зал: «Змеиная лаборатория»,
4 зал: «Творческая мастерская «Воздушный змей», общение с рептилиями, викторина.
Экспозиция: Игра-бродилка.
16.30 2 зал. Объявление итогов голосования за самую обаятельную юную змею.
ИСТОЧНИК KP.RU