СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-11T16:06:58+03:00

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В тульские школы вернутся стоматологические кабинеты. Первой кабинет стоматологии оборудовала школа № 5 в Киреевске в 2018 году. Опыт учреждения оказался удачным.

Сейчас идет ремонт в гимназии № 6 Кимовска. В кабинете оборудуют раковины, в которых детей научат правильно чистить зубы. Родителям расскажут, что надо делать, чтобы сохранять детские зубы здоровыми. К началу учебного года составят план по профилактическому осмотру детей. В этом кабинете будут осматриваться дети и из соседних школ.

В школе села Дедилово стоматологический кабинет почти готов. Сейчас работают школьные кабинеты в Алексине, Новомосковске и Щекино. Заканчиваются подготовительные работы еще в 3 кабинетах в Кимовске, Киреевске и поселке Бородинский. В планах – обустройство кабинета в Епифани.

ИСТОЧНИК KP.RU