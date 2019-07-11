В Туле обчистили машину главного тренера "Арсенала"

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-11T11:22:57+03:00

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В Туле обчистили машину жителя областного центра. По данным "КП" жертвой преступников стал главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко. ЧП произошло 10 июля. Автомобиль тренера был припаркован на ул. Агеева.

- В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратился житель областного центра. Мужчина пояснил, что около 19.00 из принадлежащей ему автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» была похищена сумка с документами и денежными средствами, - сообщили "Комсомолке" в УМВД России по Тульской области.

Для того чтобы добраться до нее злоумышленники разбили боковое стекло задней правой двери. В полиции по данному факту уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личность преступника, его местонахождение и принимают меры к его задержанию.

ИСТОЧНИК KP.RU