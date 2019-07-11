Усадьбу Федяшево в Тульской области ждет восстановление

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-11T10:41:24+03:00

Подготовлен проект по восстановлению и использованию усадьбы

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Усадьбу Федяшево в Ясногорском районе ждет восстановление. Об этом говорили в рамках презентации книги «Усадьба Федяшево: былое и настоящее».

Сообщается, что в прошлом году НП "Русская усадьба" взяла в собственность парк усадьбы. Подготовлен проект по восстановлению и использованию усадьбы. Проект поддержал Фонд Президентских грантов.

Предполагается, что усадьба была основана в начале XVIII в. Среди ее владельцев - Мясные; М.А. Гартунг (1832–1919, старшая дочь поэта А.С. Пушкина), далее до 1917 г. – тит. сов. О.А. Челищева (1848–1922, дочь поэта и славянофила А.С. Хомякова).

До наших дней сохранились главный дом второй половины XIX в., людская, липовый парк, два каскадных пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU