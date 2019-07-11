СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-11T10:16:09+03:00

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В Тульской области нашли пропавшего грибника. Ночью 8 июля в полицию обратится сын 82-летнего мужчины. Он рассказал, что отец, живущий в деревне Долбино, рано утром 7 июля ушел за грибами и домой не вернулся. Он несколько раз разговаривал с ним по телефону, пытаясь выяснить где он находится, но около полуночи тот перестал выходить на связь.

Пожилого мужчину искали полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры и добровольцы. Они обследовали близлежащие деревни и лесные массивы. Активные поиски продолжались более суток и не прекращались даже ночью.

Днем 9 июля полицейские обнаружили пенсионера в полутора километрах от дома. Он находился в беспомощном состоянии и нуждался в помощи медиков. Полицейские на руках донесли его из леса до деревни, где передали медицинским работникам. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU